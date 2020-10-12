На Ставрополье развернут дополнительный резерв коек для больных COVID-19

Всего на Ставрополье помощь заболевшим оказывают более 5 тысяч медиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ставропольском крае в дополнение к уже имеющимся 2803 инфекционным койкам развернули ещё 243 дополнительных места.
Скоро этот фонд пополнят ещё около 400 мест для пациентов с COVID-19.
Всего на Ставрополье помощь заболевшим оказывают более 5 тысяч медиков.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Ставропольского края проверит обращение сотрудников роддома Пятигорска, выступивших против реорганизации учреждения в ковид-госпиталь.
Медики обратились в надзорное ведомство с нотой протеста. Они настаивают, что полная реформация единственного роддома в городе — слишком кардинальная мера.