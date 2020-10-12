Единственный роддом Пятигорска переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19

Минздрав Ставрополья сообщал, что с учетом эпидситуации в регионе принято решение о полном переводе роддома в Пятигорске в режим работы госпиталя для больных COVID-19.

При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что медучреждении по-прежнему будет оказываться помощь беременным, новорожденным с коронавирусом.

Беременных и рожениц из группы низкого и среднего риска из Пятигорска обещали направлять в роддома Кисловодска и Минеральных Вод, высокого - в перинатальные центры Ставрополя.

Однако, на днях Медики единственного в Пятигорске роддома в видеообращении пожаловались на то, что их заставляют работать на неподготовленных рабочих местах.

— До сотрудников роддома не была доведена информация о его переводе в COVID-госпиталь. Они вынуждены работать без допсоглашения к трудовому договору. Вынуждают работать на неподготовленных рабочих местах, а если они не согласны, то значит - увольняйтесь, — зачитала обращение коллектива председатель профсоюзного комитета медучреждения.

Медработники просят разобраться в ситуации и оставить работать основой корпус как роддом, а коллектив по профилю «акушерство и гинекология».

12 октября стало известно, что прокуратура Ставрополья проверит обращение сотрудников роддома Пятигорска, выступивших против реорганизации учреждения в ковид-госпиталь.

Медики обратились в надзорное ведомство с нотой протеста. Они настаивают, что полная реформация единственного роддома в городе — слишком кардинальная мера.

— Прокуратурой Ставропольского края организована проверка доводов коллективного видеообращения сотрудников родильного дома г. Пятигорска. В связи с этим будет проверено исполнение требований законодательства в сфере здравоохранения, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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