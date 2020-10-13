На Ставрополье в сметане местного производителя нашли антибиотики от пневмонии

На Ставрополье в молочной продукции одной из компании обнаружили антибиотики. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по краю.

Специалисты провел проверку сметаны с массовой долей жира 15%. В пробах оказался препарат «Линкомицин», который используют в ветеринарии.

Как отметили в ведомстве, этим препаратом лечат пневмонию и дизентерию, а также бактериальные артриты у коров. В результате компании выдали предписание о прекращении действия декларации о соответствии на сметану этой марки.

Это необходимо сделать до 9 ноября 2020 года.

Ранее жители Георгиевска пожаловались в сети на выбросы из местного маслозавода. Так, по словам горожан, сажа буквально въелась в поверхность автомобилей людей, которые живут в районе предприятия.

Местный житель опубликовал в паблике фото своего автомобиля, а также разместил видео, на котором продемонстрировал последствия случившегося.