Четыре пациента зараженных коронавирусом скончались за сутки на Ставрополье

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончалось четыре пациента. Всего в регионе от инфекции умерло 356.

За последние сутки диагноз подтвердился у 161 жителя Ставрополья. Всего за время пандемии заболело 18065 человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Есть и хорошие новости: за сутки болезнь победили 124 ставропольца. А за все время в регионе выздоровели – 12987.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что единственный роддом Пятигорска переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19.

Прокуратура проверит обращение сотрудников роддома курорта, выступивших против реорганизации учреждения.