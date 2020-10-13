В больницах Ставрополья находятся более 160 пациентов с тяжелой формой COVID-19

Сейчас в больницах Ставрополья от коронавирусной инфекции лечатся 1 339 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Так, 161 пациент находятся в тяжелом состоянии. 26 из них подключены к аппаратам искусственного дыхания. У 646 человек, находящихся в стационарах, диагностировано состояние средней тяжести. В краевом ведомстве отметили, что остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Всего под наблюдением краевых медиков находятся 10 474 человека.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки от коронавируса скончалось четыре пациента. Всего в регионе от инфекции умерло 356. За последние сутки диагноз подтвердился у 161 жителя Ставрополья.

Всего за время пандемии заболело 18065 человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Есть и хорошие новости: за сутки болезнь победили 124 ставропольца. А за все время в регионе выздоровели – 12987.

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За последние сутки диагноз подтвердился у 161 жителя региона (подробнее)