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На Ставрополье могут возобновить работу кинотеатры

При этом губернатор региона обозначил требования, соблюдение которых обязательно для открытия
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Соответствующее поручение губернатора будет проработано краевым комитетом по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Роспотребнадзором

Соответствующее поручение губернатора будет проработано краевым комитетом по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Роспотребнадзором

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Он дал поручение проработать возможности возобновления работы кинотеатров.

При этом Владимир Владимиров обозначил требования, соблюдение которых обязательно для открытия. В их числе – заполняемость залов не более чем на 50%, соблюдение масочного режима, обеспеченность предприятий средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, наличие тестов на COVID-19 для персонала.

Соответствующее поручение губернатора будет проработано краевым комитетом по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Роспотребнадзором.

– Бизнесу, который простаивает из-за ограничительных мер уже значительный срок, сейчас очень тяжело. Надо рассмотреть возможности и условия, при которых он может возобновить работу, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ассоциация владельцев кинотеатров Ставрополья попросила прокуратуру края дать оценку долгому запрету на возобновление из работы.

Дело в том, что ситуация с закрытыми кинотеатрами нашего региона становится критической. При том, что почти все регионы России возобновили деятельность этой отрасли, - отметили в ассоциации.