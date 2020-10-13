На Ставрополье могут возобновить работу кинотеатры

Соответствующее поручение губернатора будет проработано краевым комитетом по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Роспотребнадзором Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Он дал поручение проработать возможности возобновления работы кинотеатров.

При этом Владимир Владимиров обозначил требования, соблюдение которых обязательно для открытия. В их числе – заполняемость залов не более чем на 50%, соблюдение масочного режима, обеспеченность предприятий средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, наличие тестов на COVID-19 для персонала.

Соответствующее поручение губернатора будет проработано краевым комитетом по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Роспотребнадзором.

– Бизнесу, который простаивает из-за ограничительных мер уже значительный срок, сейчас очень тяжело. Надо рассмотреть возможности и условия, при которых он может возобновить работу, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ассоциация владельцев кинотеатров Ставрополья попросила прокуратуру края дать оценку долгому запрету на возобновление из работы.

Дело в том, что ситуация с закрытыми кинотеатрами нашего региона становится критической. При том, что почти все регионы России возобновили деятельность этой отрасли, - отметили в ассоциации.