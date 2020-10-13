В Назрани вооруженные грабители напали на женщину в ее доме

Правоохранительные органы ищут группу мужчин, которые напали на частный дом в Назрани. Об этом сообщает информированный источник, знакомый с ситуацией.

Группа состояла из пяти-шести злоумышленников, они были вооружены пистолетами и электрошокерами. Дома оказалась только хозяйка. Злоумышленники требовали от нее информацию о том, где находится ее муж.

Уходя, мужчины забрали украшения за 260 тысяч рублей и наличные в 200 тысяч рублей, лежавшие в трех копилках. Кроме того, они сломали мебель, отопительный радиатор, разбили стекла в Kia Spectra.

Сейчас в Ингушетии введен план "Перехват", идет розыск грабителей. Личности злоумышленников не установлены.