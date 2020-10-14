В Пятигорске медики роддома под COVID-19 заявили о нехватке спальных мест для круглосуточной работы

Фото: voroshilov_dm

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с сотрудниками пятигорского родильного дома, выслушал все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться в сложившейся ситуации.

- Люди хотят видеть свое медучреждение, прежде всего профильным, т.е. как и раньше помогать малышам появляться на свет. По их мнению, нельзя оставлять город без родильного дома, - делится мэр курорта.

Часть сотрудников готова работать в красной зоне медучреждения, которая изначально предназначалась для женщин в положении, заболевших коронавирусом.

По словам медиков, остальные рабочие места не предназначены и не готовы для приема и оказания помощи больным с COVID-19.

Также сотрудники роддома рассказали, что у них отсутствуют дополнительные соглашения к трудовому договору.

Фото: voroshilov_dm

Медики просят рассмотреть возможность сохранения родильного отделения в Пятигорске и организации госпиталя для лечения больных в другом месте.

Кроме этого, они просят улучшить бытовые условия, расширить зону спальных мест для сотрудников, которые работают в круглосуточном режиме.

- Главная задача сохранить трудовой коллектив! Буду общаться с Минздравом Ставропольского края, - заявил Ворошилов.

Напомним, на днях медики единственного в Пятигорске роддома в видеообращении пожаловались на то, что их заставляют работать на неподготовленных рабочих местах.

— До сотрудников роддома не была доведена информация о его переводе в COVID-госпиталь. Они вынуждены работать без допсоглашения к трудовому договору. Вынуждают работать на неподготовленных рабочих местах, а если они не согласны, то значит - увольняйтесь, — зачитала обращение коллектива председатель профсоюзного комитета медучреждения.

Медработники просят разобраться в ситуации и оставить работать основой корпус как роддом, а коллектив по профилю «акушерство и гинекология».

12 октября стало известно, что прокуратура Ставрополья проверит обращение сотрудников роддома Пятигорска, выступивших против реорганизации учреждения в ковид-госпиталь.

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Прокуратура проверит обращение сотрудников роддома курорта, выступивших против реорганизации учреждения (подробнее)