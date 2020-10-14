Суд отложил вынесение приговора бывшему вице-премьеру правительства Ставрополья

Ирина Кувалдина

В Ленинском районом суде Ставрополя прошло очередное заседание по делу экс-вице-премьера краевого правительства Ирины Кувалдиной. Все ожидали оглашение приговора, но точку в этом деле так и не поставили.

Так, в октябре 2020 года прокуратура передала в суд уголовное дело Ирины Кувалдиной. Чиновница подозревалась в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, она, занимая кресло вице-премьера регионального правительства, незаконно выделила субсидию колледжу, которым на тот момент руководил ее муж.

13 октября ожидалось вынесение приговора. Судья выслушал все стороны, ушел в совещательную комнату для принятия решения. После секретарь секретарь сообщил, что пока дата оглашения приговора неизвестна.

Против супруга чиновницы Павла Кувалдина судебный процесс завершен. Он также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Известно, что колледжу из региональной казны направили около двух с половиной миллионов рублей на создание безбарьерной среды для инвалидов — учащихся колледжа. Но никаких работ в действительности не проводилось.

Тогда уголовную ответственность с Павла Кувалдина сняли. Суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

Пока неизвестно, какое решение будет принято по делу его супруги Ирины Кувалдиной. По этой статье чиновнице грозит до семи лет лишения свободы.