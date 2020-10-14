В родильном доме Ессентуков капремонт завершится через две недели

В Ессентуках завершается капремонт одного из самых загруженных на КМВ медучреждений:

- Ориентировочно через две недели завершится капремонт родительного дома в Ессентуках, - сообщили замминистра здравоохранения Ставрополья Елена Кузьмина.

Напомним, сегодня, 14 октября она встретилась с протестующими медиками в Пятигорске. До этого медперсонал в видеообращении пожаловался на то, что их заставляют трудиться на неподготовленных рабочих местах.

Речь идет о единственном в Пятигорске роддоме, который переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19.

Кузьмина также ответила на вопрос, справятся ли родительные дома КМВ с нагрузкой?

- Сейчас отработана маршрутизация пациентов, непосредственно Пятигорска, а также прикрепленных к нему территорий для отправления женщин в роддома Кисловодска и минеральных Вод. На сегодня качество и доступность оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекологии» не пострадало, - подытожила она.

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На днях сотрудники медучреждения в видеообращении пожаловались на то, что их заставляют трудиться на неподготовленных рабочих местах (подробнее)