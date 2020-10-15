Минздрав Ставрополья проверил работу роддома Пятигорска, где принимают пациентов с COVID-19

Прежде всего, акушерки, требующие вернуть работу медучреждения в прежнем режиме, сообщили о своих переживаниях за женщин, которым предстоит рожать Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в сети появилось видеообращение сотрудников родильного дома Пятигорска, еще в марте перепрофилированного под прием пациентов с коронавирусом. Медработники сообщали о нежелании работать в условиях госпиталя, о неготовности медучреждения к приему больных COVID-19.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на место выехали представители краевого Минздрава, чтобы разъяснить ситуацию.

Приехавшие постарались выяснить, чем вызвано настроение акушерок, медицинских сестер и младшего медицинского персонала.

- Ведь приказ о включении Пятигорского роддома в перечень медицинских организаций, в которых проведено перепрофилирование акушерских и гинекологических коек в инфекционные, издан 23 марта, и именно с этой даты роддом готовился к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

Прежде всего, акушерки, требующие вернуть работу медучреждения в прежнем режиме, сообщили о своих переживаниях за женщин, которым предстоит рожать.

Заместитель министра Елена Кузьмина уверяла их, что доступность помощи беременным и новорожденным не пострадает.

По ее словам, беременные и роженицы из группы низкого и среднего риска, женщины с гинекологическими заболеваниями направляются в родильные дома Кисловодска и Минеральных Вод.

Также представители ведомства обрадовали будущих мам и медперсонал роддома новостью о том, что, ориентировочно, через две недели откроются отремонтированные палаты роддома Ессентуков. А пока беременных из группы высокого риска отправляют в перинатальные центры Ставрополя.

Еще одно предположение о том, что в других роддомах не будет оказана необходимая помощь новорожденным, также был прокомментирован профильным заместителем министра. Елена Кузьмина заверила, что опасаться этого не нужно.

- Каждая жительница Пятигорска может быть уверена, что медицинская помощь при беременности и в родах будет оказана ей и ее малышу своевременно и квалифицированно, - подчеркнула она.

Составившие обращение сотрудницы роддома говорили о том, что в медучреждении нет оснащения, медики не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Эпидемиолог и инфекционист опровергли эти доводы.

- Мы зашли в «красную зону», проверили организацию потоков пациентов, все кислородные точки, осмотрели каждую палату, условия, в которых пребывают пациенты и сотрудники, - прокомментировали в ведомстве.

Там же и добавили, что медики обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы в «красной зоне» на несколько месяцев вперед, запас СИЗов пополняется постоянно. Имеются в достаточном количестве необходимые лекарственные препараты, рекомендованные для лечения больных коронавирусом.

Уже сейчас все врачи, медицинские сестры, санитарки – кто ранее работал по оказанию медицинской помощи пациентам с Covid-19, получают стимулирующие надбавки, гарантированные президентом РФ.

С теми, кто дал согласие на такую работу в связи с переводом медучреждения в режим госпиталя, заключаются дополнительные соглашения, – они так же получат положенные выплаты за особый вид работы.

Во время встречи с коллективом представили Минздрава Ставрополья заверили, что в роддоме Пятигорска проведут проверку работы всех служб, в том числе кадровой и экономической.

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