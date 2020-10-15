На Ставрополье на крыше дома обнаружили обгоревшее тело мужчины

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

Инцидент произошел 9 октября в Буденновском районе. Там после тушения пожара на крыше нежилого дома в селе Прасковея обнаружили обгоревшее тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данному факту проводится проверка. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

- По результатам проведения процессуальной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе краевого управления Следкома России.