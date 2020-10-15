Антирекорд: где на Ставрополье умирали от коронавируса 15 октября

15 октября на Ставрополье от коронавируса умерли 6 человек. Это новый антирекорд, ранее число скончавшихся не превышало четырех, следует из данных Роспотребнадзора по краю.

В этот день смерти зарегистрировали в четырех территориях. Три смерти зафиксировали в Ставрополе, по одной - в Минераловодском городском округе, Левокумском и Туркменском районах. Краевая столица остается лидером по числу скончавшихся (130), следом идут Георгиевский (24) и Минераловодский (21) городские округа.

За сутки в крае также выздоровели 209 человек, всего выписано 13315 пациентов. "Активными" больными остаются 4712 жителей Ставропольского края.

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