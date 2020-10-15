На Ставрополье осудили мужчину, убившего руководителя племзавода

Фото: пресс-служба краевого управления СКР России

27-летний житель поселка Верхнестепного Степновского района Акроман Калыгин признан виновным в покушении на кражу и в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, ночью 1 апреля 2019 года Калыгин пытался вскрыть стеклопакет, чтобы совершить кражу из домовладения председателя племзавода «Восток».

«Операция» не удалась, хозяин дома проснулся. Злоумышленник решил добиться своей цели и ваернулся к этому месту 18 мая. В этот день он пришел к председателю СПК попросить деньги в долг, чтобы «уехать в город и начать новую жизнь».

Мужчине отказали. Это не понравилось злоумышленнику. Разъяренный ставрополец достал принесенный с собой нож, ударил им в висок потерпевшего и сбежал.

Когда оперативники поймали подозреваемого, он отрицал свою причастность к содеянному. Но под тяжестью улик, в том числе видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей его следование к месту происшествия и обратно, он признался.

Позже молодой человек продемонстрировал, как он совершил убийство и указал уличный туалет, где после преступления спрятал нож и шапку с прорезями для глаз.

Суд назначил Калыгину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.