В администрации Лермонтова прошли обыски по делу о хищении 3,5 млн рублей

В ставропольском городе Лермонтове расследуется уголовное дело о мошенничестве. Сегодня, 15 октября в администрации проходили обыски.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО. По данным ведомства, сумма причиненного ущерба превышает 3,5 млн рублей.

Известно, что, действуя в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», предприниматель представил недостоверные сведения о якобы выполненных работах по утилизации 5770 тонн строительного мусора.

Выяснилось, что подозреваемый выполнял работы в рамках реализации муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству городского парка Лермонтова.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению лиц.

В офисе компании злоумышленника, а также по месту его жительства и в администрации ставропольского города Лермонтова прошли обыски.