В роддоме Пятигорска большая часть участников видеообращения решила выйти на работу с Covid-пациентами

После встречи с представителями Минздрава большинство авторов видеообращения заявили о готовности продолжить работу в медучреждении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комиссия Минздрава Ставрополья провела проверку в Пятигорском родильном доме. Напомним, проверка началась после опубликованного видеообращения ряда сотрудников роддома о нежелании работать в условиях госпиталя и проблемах, связанных с лечением больных Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сотрудники кадровой и экономической службы министерства проверили документацию, в том числе, в части заключения трудовых договоров с персоналом, организации работы сотрудников, учета рабочего времени, начисления заработной платы и стимулирующих выплат.

Результаты проверки представят министру здравоохранения Ставрополья. На следующей неделе он планирует посетить учреждение и принять необходимые административные и дисциплинарные решения в отношении руководства учреждения.

По данным надзорного ведомства, комиссия сделала замечания по ведению документации, оформлению трудовых отношений, оказала методическую помощь, разъяснила сотрудникам порядок начисления выплат.

В ближайшее время администрация роддома обязана устранить все выявленные недочеты.

После встречи с представителями Минздрава большинство авторов видеообращения заявили о готовности продолжить работу в медучреждении, а те, кто по состоянию здоровья или по другим причинам не могут работать с Covid-пациентами, будут временно трудоустроены в других медучреждениях с сохранением основного места работы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что замминистра здравоохранения Ставрополья Елена Кузьмина встретилась с протестующими медиками в Пятигорске.

Напомним, новость том, что единственный роддом курорта переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19, порадовал не всех. Что касается тех медиков, которые не согласны с переменами, то замминистра здравоохранения Ставрополья ответила, что к ним относятся средний и младший персонал:

- Непонимание на сегодняшний день имеется в большей степени со стороны среднего и младшего персонала. Мы приехали в Пятигорск, чтобы разъяснить ситуацию на месте.

Также Кузьмина сообщила, что все сотрудники этого медучреждения также получат все необходимые выплаты по работе с пациентами, зараженными коронавирусом.