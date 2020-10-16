На Ставрополье за сутки зарегистрировали 167 случаев заражения COVID-19

На Ставрополье за сутки еще 157 человек выписали из-под медицинского наблюдения в связи с выздоровлением. В целом за весь период болезнь смогли победить уже 13,4 тысячи пациентов. Всего за несколько месяцев в регионе удвоили количество проводимых ежесуточно тестов для выявления фактов заражения COVID-19. За вчера их было сделано более 6 тысяч.

Напоминаю, что первой защитой от болезни остается профилактика. Она важна. И к ней надо относиться внимательно, - обратился губернатор к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что двое зараженных коронавирусом пациентов умерли за сутки на Ставрополье. За весь период пандемии жертвами болезни стали 368 человек. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 167 человек. Всего число зараженных в крае достигло 18660.