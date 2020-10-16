Гостей на курортах Ставрополья призывают соблюдать масочный режим

В Железноводске не планируют закрывать бюветы с минеральной водой

Управление Роспотребнадзора по Ставрополью просит гостей и отдыхающих на курортах региона соблюдать масочный режим.

Напомним, он рекомендован на протяжении всех трех этапов снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19.

Носить маску необходимо в местах массового скопления людей – в магазинах, общественном транспорте и т.п. Маска должна максимально прилегать к коже лица, закрывая нос и рот. Менять одноразовую маску необходимо раз в 2-3 часа или по мере увлажнения.

Что касается респиратора или любого другого изделие, выполняющего защитную функцию необходимо использовать в соответствии с инструкцией по применению.

Так, многоразовые маски нужно менять раз в 3-4 часа или по мере увлажнения. После стирки необходимо прогладить изделия горячим утюгом.

Желательно по мере износа менять тканевые маски на новые. Стирать, сушить и гладить одноразовую защитную (медицинскую) маску бессмысленно, так как при обработке она теряет свои защитные функции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске не планируют закрывать бюветы с минеральной водой. Об этом сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев:

- Мне часто стали поступать вопросы от наших жителей и гостей по поводу вероятности закрытия бюветов. Отвечаю - закрывать питьевые галереи в Железноводске не планируем. Для подобных мер нет никаких причин и предпосылок, - подытожил он.

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