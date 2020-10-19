Власти Ставрополя запретили рыбалку на Комсомольском пруду

В Ставрополе запретили рыбалку на Комсомольском пруду. Рыбы плавают там для улучшения качества воды, сообщил мэр города Иван Ульянченко.

18 октября группа мужчин с сетью рыбачила на Комсомольском пруду. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения, а также прохожие со смартфонами.

- За браконьерство грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Правовую оценку действий этих людей дадут правоохранительные органы, которые сейчас разбираются с видеоматериалами, - написал Ульянченко.

Власти Ставрополья объяснили, зачем в озеро выпустили рыбу.

- Рыба в Комсомольском озере прежде всего выполняет функцию сохранения экосистемы водоема. Но уже сегодня туда пришли рыбаки с удочками, которые в результате тоже могут сильно помешать процессу воспроизводства рыбы. В связи с чем, любая рыбалка на водоеме сейчас запрещена! Давайте дадим озеру полноценно наполниться водой, обитателям водоёма окрепнуть в новых условиях, а подрядчикам - завершить полный комплекс работ, - написал градоначальник в социальных сетях.

Рыба в Комсомольском озере прежде всего выполняет функцию сохранения экосистемы водоема. Но уже сегодня туда пришли рыбаки с удочками, которые в результате тоже могут сильно помешать процессу воспроизводства рыбы. В связи с чем, любая рыбалка на водоеме сейчас запрещена!

Давайте дадим озеру полноценно наполниться водой, обитателям водоёма окрепнуть в новых условиях, а подрядчикам – завершить полный комплекс работ по благоустройству территории, ведь все мы так ждем открытия.