На Ставрополье стартовал отопительный сезон

20 октября потеплеют батареи в домах жителей Буденновского и Степновского районов, Минераловодского и Кировского горокруга Фото: "КП" Архив

В этом году осень выдалась солнечной, поэтому отопление в квартиры ставропольцев подают позже обычного, чтобы «не топить улицу».

«КП-Северный Кавказ» выясняла, в каких городах и районах края уже потеплели батареи в домах, а где только готовятся к запуску отопительного сезона?

Итак, отопительный сезон уже начался в Ессентуках и Кисловодске, в Лермонтове, Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Грачевском, Кочубеевском, Курском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном, Труновском, Туркменском, Шпаковском районах, Благодарненском, Ипатовском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском, Советском городских округах.

20 октября потеплеют батареи в домах жителей Буденновского и Степновского районов, Минераловодского и Кировского горокруга.

А 21 октября тепло планируют подать потребителям в краевом центре, Пятигорске, Невинномысске и в Красногвардейском районе, 26 октября – в Железноводске.