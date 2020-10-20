На Ставрополье вертолет спас новорожденного с патологией легких

На Ставрополье продолжает функционировать санитарная авиация. Бригады санитарной авиации вылетают ежедневно, а порой и дважды в день.

Так, на днях вертолет скорой помощи выполнил два экстренных полета из Георгиевска в краевые учреждения здравоохранения. Утром новорожденный с патологией легких был доставлен в краевой перинатальный центр № 1.

Вторым рейсом, уже вечером, доставили в Ставрополь тяжелого пациента, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. В воскресенье авиаборт впервые провел санитарную эвакуацию из Минеральных Вод.

Пациент с тяжелой хирургической патологией доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Ставрополя пять дней не могла дозвониться до своего родственника. Женщина обратилась в полицию с просьбой вскрыть входную дверь в одной из квартир многоэтажного дома.

Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь. Хозяина квартиры обнаружили мертвым.