Министра из Ингушетии наказали за премии родственнику

Прокуратура Ингушетии завершила проверку в министерстве экономического развития республики. По итогам наказан глава ведомства Асет Кациева, передает пресс-служба надзорного органа.

В 2019 году ни один раз Кациева выписывал премию своему родственнику.

- В нарушение требований закона, она своевременно не уведомила представителя нанимателя о возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей и не приняла меры по предотвращению такого конфликта. Только после начала прокурорской проверки в июле 2020 года министром было направлено соответствующее уведомление, - сказано в сообщении.

Премированный родственник ушел с поста по собственному желанию. На имя главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова отправлено представление. Министр понесет дисциплинарную ответственность.