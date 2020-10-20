Суд в Дагестане арестовал предполагаемого убийцу Калимат Омаровой

В Дагестане суд арестовал подозреваемого в убийстве 8-летней Калимат Омаровой. Два года назад 29 июля ребенок бесследно исчез, выйдя в магазин у дома за хлебом. В сентябре 2018-го тело нашли в сточной канаве со следами насильственной смерти. После совместной работы республиканского МВД, УФСБ и Криминалистического центра 18 октября 2020 года удалось задержать предполагаемого убийцу. Им оказался 36-летний житель села Леваши Магомед Мирзалибагандов, который уже сознался в содеянном. Во вторник, 20 октября, суд заключил его под стражу по ходатайству следствия.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - рассказали в СУ СКР по Республике Дагестан.

На Мирзалибагандова заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».