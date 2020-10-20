На Ставрополье могут ввести регистрацию по QR-кодам из-за высокой заболеваемости коронавирусом

Владимиров обратил особое внимание, что в отдельных районах Ставрополья темпы распространения заболевания выше среднекраевых показателей Фото: Архив КП

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Владимиров обратил особое внимание, что в отдельных районах Ставрополья темпы распространения заболевания выше среднекраевых показателей.

В том числе, были отмечены Буденновский, Труновский районы и город Ставрополь.

Губернатор нацелил руководителей этих территорий на усиление профилактических мер и проверочных мероприятий. В частности, дана установка провести дополнительные проверки соблюдения масочного режима на транспорте, в предприятиях торговли и других общественных местах.

– Чтобы сохранить экономику и не допустить введения более строгих ограничений, нужно усиливать профилактику. Разберитесь, где у вас основные очаги заболеваемости, и примите меры, чтобы снизить темпы распространения инфекции, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что для эффективного выявления контактов с заболевшими и прерывания цепочек инфекции на Ставрополье может быть использована система QR-кодов, предложенная для общественных заведений Москвы. Система используется для взаимодействия с посетителями учреждений общественного питания и других. Если с таким учреждением окажется, связан случай заражения – все потенциально контактировавшие с заболевшим люди получат уведомления и смогут своевременно проверить состояние своего здоровья или уйти на самоизоляцию.

Владимир Владимиров поручил правительству края проработать вопрос внедрения этой технологии на Ставрополье.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополью направят дополнительно более 840 млн рублей на поддержку безработных. Об этом сообщили в краевом минтруде.

По данным ведомства, с начала года меры господдержки выплачены более 80 тысячам гражданам, состоящим на учете в службах занятости, а также на их почти 95 тысяч несовершеннолетних детей на общую сумму 2,7 млрд рублей.

Напомним, что с 1 октября изменились порядок и размеры выплат безработным. Теперь они снова будут начисляться по системе, действовавшей до пандемии.