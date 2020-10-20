В некоторых районах Ставрополя 22 октября отключат газ

Фото: в Ставрополе временно приостановят подачу газа в связи с ремонтными работами
В Ставрополе 22 октября с 09:00 до 16:00 из-за ремонта на газопроводе среднего давления временно отключат газ в домах, расположенных по адресам:
- ул. Достоевского 77, 77/1, 77/2;
- ул. Серова 278 – 515;
- ул. Тюленина 3 – 20;
- ул. Пожарского 26 – 43;
- ул. Баумана 100, 102, 104;
- ул. Горная 28, 32;
- ул. Полевая 89/4, 89/9;
- пр-д. Оренбургский 2 – 19.
- ул. Дружбы 19 – 50;
- пр-д. Сухумский 66 – 160.
СТ Южное -1: ул. Ореховая 1 – 45, Виноградная 14, 16, ул. Линейная 4, 6, ул. Сиреневая 16, ул. Лимонная 1-16, ул. Айвовая 1 – 20, ул. ул. Сливовая 1-37а, ул. Малиновая 22.
ул. Персиковая 22, 24, 26, ул. Олимпиады – 80 2-12, ул. Железнодорожная 16,
СТ Южное – 2 1 – 46.
СТ Колосок 1-27.
Жителям этих домов рекомендуется закрыть все газовые краны.
При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Ставропольгоргаз» по тел.: 104 или 112.