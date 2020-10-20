В некоторых районах Ставрополя 22 октября отключат газ

Фото: в Ставрополе временно приостановят подачу газа в связи с ремонтными работами

В Ставрополе 22 октября с 09:00 до 16:00 из-за ремонта на газопроводе среднего давления временно отключат газ в домах, расположенных по адресам:

- ул. Достоевского 77, 77/1, 77/2;

- ул. Серова 278 – 515;

- ул. Тюленина 3 – 20;

- ул. Пожарского 26 – 43;

- ул. Баумана 100, 102, 104;

- ул. Горная 28, 32;

- ул. Полевая 89/4, 89/9;

- пр-д. Оренбургский 2 – 19.

- ул. Дружбы 19 – 50;

- пр-д. Сухумский 66 – 160.

СТ Южное -1: ул. Ореховая 1 – 45, Виноградная 14, 16, ул. Линейная 4, 6, ул. Сиреневая 16, ул. Лимонная 1-16, ул. Айвовая 1 – 20, ул. ул. Сливовая 1-37а, ул. Малиновая 22.

ул. Персиковая 22, 24, 26, ул. Олимпиады – 80 2-12, ул. Железнодорожная 16,

СТ Южное – 2 1 – 46.

СТ Колосок 1-27.

Жителям этих домов рекомендуется закрыть все газовые краны.

При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Ставропольгоргаз» по тел.: 104 или 112.