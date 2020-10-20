Минздрав Ставрополья судится из-за некачественных кислородных аппаратов

Министерство здравоохранения Ставрополья судится с компанией из-за некачественных кислородных аппаратов. Ведомство требует от поставщика вернуть деньги и заплатить крупный штраф, следует из материалов дела.

Соглашение заключили в апреле 2020 года. ООО "ГК "Отечественные приборы" должно было купить 100 концентраторов кислорода, но оборудование было некачественное.

Минздрав Ставрополья требует разорвать контракт с компанией, вернуть аванс в 29,5 млн рублей, заплатить штраф в 986 тысяч, а также взыскать процент за пользование чужими деньгами в размере 411 тысяч. Иск принят к рассмотрению.