Четверо заболевших коронавирусом умерли на Ставрополье за сутки

На Ставрополье за последние сутки скончались четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Всего жертвами болезни за все время стали 391 житель региона. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз подтвердился у 177 жителей края. Число зараженных достигло 19598. Из хороших новостей: за сутки болезнь победили 244 человека. Всего в регионе выздоровели 14400.

Накануне министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников рассказал о наращивании коечного фонда для больных с Covid-19:

— 1445 коек были перепрофилированы еще весной. Понимая, что есть угроза сезонного роста инфекции, мы загодя начали работу по развертыванию дополнительных коек. За полтора месяца мы открыли 497 коек. В процессе открытия ещё 300, — уточнил Колесников.