Ставропольцев зимой порадуют маргаритки, цинерария, виола и астра многолетняя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе работники «Горзеленстроя» тщательно готовятся к наступлению заморозков, чтобы цветочные ковры вновь радовали горожан с возвращением в Ставрополь тепла и яркого солнца.

Так, перезимуют в почве и луковичные растения – тюльпаны. Они тоже приспособлены к минусовым температурам. Кстати, один из самых больших цветников города рядом с памятником Лермонтову будет радоваться своим убранством вплоть до первых заморозков.

В последнюю очередь изменения коснутся розовых кустов. Перед полным вступлением зимы в свои права их частично обрежут и окучат землю.

Радовать ставропольцев в самые холодные дни будут маргаритки, цинерария, виола и астра многолетняя. Они неплохо себя чувствуют даже под легкой снежной шапкой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на территории Комсомольского пруда появятся питьевые бюветы. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Дмитрий Семенов.

Вода там будет водопроводная из-за отсутствия артезианских бассейнов и минеральных источников. По словам Семенова, особенно актуальными бюветы станут летом.

Известно, что всего планируют установить 10 бюветов. Они будут находиться по всей береговой линии и вдоль тропинок.