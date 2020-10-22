В Железноводске с начала сезона выявлено четверо туристов с коронавирусом

Как заявил глава Железноводска, риск завоза COVID-19 туристами сведен к минимуму.

По его словам, все, приезжающие на ставропольский курорт, должны предъявить актуальный анализ на коронавирус и справку об эпидокружении. Помимо этого, каждый проходит входной осмотр и контроль, и только после этого заселяются.

— Из 30 тысяч туристов, которые к нам приехали после открытия санаториев в июне, было зафиксировано всего четыре случая диагностирования коронавируса, — уточнил мэр Железноводска.

Всех заболевших сразу отправили на лечение в инфекционную больницу.

На данный момент в Железноводске работают 22 санатория. Еще две ведомственные здравницы остаются закрытыми.

При выявлении инфекции у сотрудников здравниц, весь круг контактов и само отделение санатория закрывается на двухнедельный карантин. По его окончании во всех помещениях проводится тщательная дезинфекция.