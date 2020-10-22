На Ставрополье улучшат водоснабжение в селах

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с краевым министром ЖКХ Романом Марченко. Одной из основных тем стало развитие системы водоснабжения.

Как сообщил министр, в рамках нацпроекта «Экология» и краевых программ в 2020 году на Ставрополье в работе находится 15 значимых «водных» проектов общей стоимостью 619 млн. рублей.

Самый крупный из них – строительство водовода «Восточный» в Новоалександровском горокруге. Новый водовод протяженностью 36 км обеспечит стабильным качественным водоснабжением 3,6 тысяч жителей в 8 селах. Его планируется завершить в 2021 году.

В Предгорном районе начали строительство подводящего водовода протяженностью 4,3 км к хутору Хорошевский. Скоро стартует создание подводящего водовода к поселку им. Чкалова. Работы по двум объектам планируется завершить в этом году.

Идет капитальный ремонт Шпаковского группового водовода. В 2020 году планируется модернизировать участок протяженностью в 13 км. Это позволит стабильно снабжать водой села Надежда и Старомарьевка, хутора Ташла и Кизилов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В Кочубеевском районе продолжается капремонт на Казьминском групповом водопроводе - производится замена трехкилометрового участка. Завершение проекта, запланированное на этот год, обеспечит стабильное водоснабжение для 7,7 тысяч жителей хуторов Саратовский, Беловский, Васильевский, Андреевский и села Казьминское, а также даст возможность подключать к сетям новых абонентов.

Идет модернизация очистных сооружений в селе Курсавка Андроповского района. До конца текущего года работы, которые стартовали здесь в 2019-м, будут закончены.

На финальном этапе также замена водовода от села Александрия до города Благодарного в Благодарненском городском округе. Работы планируется завершить до конца года.

В поселке Урожайном Предгорного района идут работы по капитальному ремонту 5 км водопроводных сетей.

Кроме того, в 2020 году 56 тысяч ставропольцев будут обеспечены качественным водоснабжением в рамках реализации краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

Скоро начнется строительство магистрального водовода к станице Ессентукской. Этот проект решит проблему с водоснабжением для 20 тыс. человек.

Среди планов также строительство нового водовода в Предгорном районе, который обеспечит качественным бесперебойным водоснабжением 7 населенных пунктов и южную часть Пятигорска. К строительству планируется приступить в начале 2021 года.