В Лермонтове уже 63 дня лечат единственного пациента с коронавирусом

В Лермонтове уже более двух месяцев лечат единственного больного коронавирусом. На протяжении 63 дней в городе не меняется статистика, следует из данных Роспотребнадзора.

20 августа пациенту поставили диагноз "коронавирус". Он был шестым больным COVID-19 в Лермонтове. На тот момент в городе уже было пять случаев заражения, все из которых закончились выздоровлением.

Сейчас в Лермонтове шесть случаев заболевания коронавирусом. Это самый низкий показатель в Ставропольском крае.

По данным на 22 октября, на Ставрополье выявили 19598 случаев заражения COVID-19. От инфекции спасли 14400 человек, а 391 - умерли.