На Ставрополье оштрафовали блогера, опубликовавшего видео с малышом без автокресла

Жительницу ставропольского города Ипатово оштрафовали на четыре тысячи рублей за ролик поездки с непристегнутым ремнем и малышом на руках. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД.

Так, молодая блогер не могла и предположить, чем закончится для нее обычное видео, которое она опубликовала в Инстаграме после поездки с подругой в поликлинику.

Мать снимала и комментировала, будучи за рулем машины. В это время на пассажирском сиденье находилась ее знакомая с грудным ребенком.

Обе девушки не были пристегнуты ремнями безопасности. «Поклонники» блогерши сообщили о нарушениях ПДД в Госавтоинспекцию.

Правоохранители вскоре нашли незадачливую инстаграмершу и привлекли ее к ответственности.

Против нее составили административные материалы по статьям: «Нарушение правил перевозки несовершеннолетних» и «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности».

Госавтоинспекция Ставрополья в очередной раз напоминает участникам дорожного движения, что дети до 7 лет, согласно пункту 22.9 ПДД РФ, должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, а дети до 12 лет могут быть пристегнуты штатным ремнем безопасности.

Чтобы ремень располагался правильно (посередине плеча), используйте бустер. Для взрослых участников дорожного движения использование ремня обязательно.