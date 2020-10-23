На Ставрополье более 700 призывников отправились к месту службы

Более 700 юношей на Ставрополье уже отправились к месту службы в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщили в краевом военном комиссариате.

Осенний призыв в армию на Ставрополье стартовал 1 октября и продлится до конца декабря. На военную службу в регионе планируется направить еще более 3 тысяч человек.

Для работы на сборном и призывных пунктах для медицинского освидетельствования привлечены подготовленные сертифицированные врачи-специалисты, имеющие опыт проведения военно-врачебной экспертизы.

Призывная кампания проходит в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Действуют медицинские посты для измерения температуры, регулярно проводится дезинфекция и проветривание помещений, оснащенных рециркуляторами воздуха.

Потоки мужчин, прибывающих в военные комиссариаты, разделены.

Тестирование проводится в три этапа: до отправки на сборный пункт, непосредственно на сборном пункте и по прибытию к месту прохождения военной службы.

Контакт с потенциальными носителями инфекции исключен. На пути следования к месту службы новобранцев обеспечивают индивидуальными средствами защиты.

Ставропольский край традиционно сохраняет лидерские позиции в стране по подготовке граждан к военной службе и в первую очередь по военно-патриотическому воспитанию.

По решению Президента России в крае действует учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

По направлению военных комиссариатов проводится подготовка юношей вобразовательных организациях ДОСААФ по пяти военно-учетным специальностям.

Как отметили в краевом военном комиссариате, учебно-материальная база, инструкторско-преподавательский состав позволяют проводить качественную подготовку специалистов для Вооруженных Сил. Задание на отправку специалистов в войска весной этого года было выполнено в полном объеме.