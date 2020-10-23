На Эльбрусе бесследно исчезла молодая мама из Санкт-Петербурга

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Еще 18 октября группа туристов из 13 человек и три гида отправились покорять восточную вершину Эльбруса. Но там разыгралась сильная метель, лишив всякой видимости. При спуске с горы пропали трое, включая 30-летнюю маму из Санкт-Петербурга Екатерину Климовскую. Утром во вторник, 20 октября, двое вернулись, а Екатерину начали искать. На сегодня — безрезультатно. На высоте 4100 метров ее застала буря, которая не стихает и сейчас, осложняя работу спасателей.

- На сегодня поисково-спасательные работы завершены, результатов нет. Завтра в 7:30 работы будут возобновлены, - рассказали спасатели.