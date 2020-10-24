На выходных на Ставрополье вернется жара

Жаркие осенние деньки ожидают жителей Ставрополья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье вернется жара! Солнечные и теплые выходные обещают жителям края синоптики. Днем температура поднимется до +25°.

Как сообщает краевой Гидрометцентр, в субботу дневная температура будет колебаться от +19° до +24° по краю. Местами будет небольшая облачность, мягкий и приятный ветерок 4-9 м/с. В Ставрополе будет безоблачно, +20°...+22°. Ночью также потеплеет, +7°...+12° по краю.

Воскресенье будет ещё чуть более теплым: +20°...+25° по краю, +21°...+23° в Ставрополе. Скорость ветра незначительно повысится — 5+10 м/с. В ночь на понедельник ожидается +7°...+12°.

В первый день новой недели придет похолодание, но оно будет незначительным: +18°...+23° днем. Однако местами по краю будет ветрено: синоптики ожидают восточный ветер с порывами до 15 м/с.