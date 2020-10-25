На Ставрополье выполнили почти 700 тысяч исследований на коронавирус

На сегодня охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию на Ставрополье составляет 224 человека на 100 тысяч населения. Лаборатории выполнили уже 697255 тестов методом ПЦР. За сутки сутки провели 7309 исследований.

Выздоровел от Covid-19 14841 человек. Выписаны накануне еще 54.

Коронавирус за весь период пандемии диагностирован у 20136 человек. Вновь выявленных случаев – 183, из которых порядка 10% носят бессимптомный характер.

В числе всех заболевших 1412 – дети, из них уже выздоровели 1255.

Карантинные мероприятия завершены в отношении 79985 человек. Их сняли с меднаблюдения. Остаются под наблюдением врачей в стационарах и на дому, а также соблюдают самоизоляцию как контактные 11501 человек.

Получают лечение в стационаре 1428 пациентов с подтвержденным Covid-19: в тяжелом состоянии – 185, в том числе 37 поддерживаются аппаратами ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 624. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Пандемия унесла жизни 404 человек, у которых коронавирусная инфекция вызвала тяжелые осложнения.

В стационарах края оказывают помощь при коронавирусе и внебольничных пневмониях на 3297 инфекционных койках, из которых свободны 19%.

На 32% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.