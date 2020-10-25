На Ставрополье школьники готовятся уйти на длинные каникулы

Напомним, что глава региона Владимир Владимиров ранее предложил продлить каникулы на двухнедельный срок Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье в этом году осенние каникулы в школах будут длиннее обычного.

Напомним, что глава региона Владимир Владимиров ранее предложил продлить каникулы на двухнедельный срок.

Например, чтобы они шли не с 1 по 8 ноября, как планировалось, а до 15 числа. Таким образом получится создать эпидемиологическую паузу.

- Планируется, что каникулы, которые запланированы на первую неделю ноября, будут продлены до 15 ноября. И все учреждения дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, среднего и высшего образования в эти две недели перейдут на дистанционный формат работы, - прокомментировала телеканалу «Россия 24» первый заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что коронавирус за весь период пандемии диагностирован у 20136 человек. Вновь выявленных случаев – 183, из которых порядка 10% носят бессимптомный характер.

В числе всех заболевших 1412 – дети, из них уже выздоровели 1255.