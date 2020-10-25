Полиция Пятигорска поймала молодых вандалов

Сегодня, 25 октября глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал на своей странице в соцсети ролик, где трое молодых людей демонтируют заградительный шлагбаум.

На кадрах видно, как в неположенном месте пытается проехать отечественная легковушка. На пути — заградительное устройство.

Трое парней выходят из автомобиля, взламывают ограждение и быстро уезжают. К счастью, наглых вандалов запечатлели камеры видеонаблюдения.

— Для чего это делать? Вас все равно накажут. На каком этапе воспитания упустили этих молодых людей? Надеюсь, их родители проведут с ними необходимую воспитательную работу, — написал глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Позже, вечером ГИБДД по Пятигорску сообщило, что вандалов поймали. Молодых злоумышленников допросили. Один из них признался, что приехали, чтобы погулять на Машуке, но, его укусила «дикая мышка».

А шлагбаум они повредили и «сняли», чтобы оперативно выехать оттуда. В конце видео злоумышленник просит прощения на камеру у жителей Пятигорска, обещает, впредь не повторять подобных поступков.