Житель Ставрополья убил любовницу после визита в магазин

На Ставрополье возбудили уголовное дело против жителя села Воронежского Кочубеевского района. Его подозревают в убийстве любовницы, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

18 октября подозреваемый дома выпивал со своим другом. Потом хозяин жилица ушел в магазин и оставил приятеля со своей любовницей наедине. Вернувшись, мужчина сразу подумал, что они переспали, и убил сожительницу.

- Подозреваемый нанес ей несколько ударов ножом в живот и шею. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Кочубеевским межрайонным следственным отделом СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сказано в сообщении ведомство.

Следствие осмотрело место преступления и изъяло вещдоки. Расследование продолжается.