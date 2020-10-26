Мэр Пятигорска уволит 68 чиновников города

Дмитрий Ворошилов рассказал о кадровых перестановках в администрации Пятигорска. Об этом он заговорил во время "Прямой линии".

Один из жителей города спросил мэра, не планирует ли он заменить приезжих чиновников местными. Ворошилов расширил вопрос и рассказал об уже проделанной работе.

- Идет обновление команды. На сегодняшний день три заместителя у нас уже новых, которые ранее не были на этих должностях. Объединены у нас замы и начальники по трем позициям: это заместитель главы города и начальник управления образования, заместитель главы города и начальник городского хозяйства, заместитель главы и начальник управления безопасности, - сказал Ворошилов.

Один заместитель был сокращен, его обязанности перераспределены на других чиновников. В ноябре будут определены первый заместитель мэра и заместитель, управляющий делами города.

- Новые люди у нас работают в управлении спорта и молодежной политики. Кадровую работу мы ведем. Простых служащих проверяем на знание дела. По плану на 2021-2023 года сокращению будут подлежать около 68 человек. В 2021 году уволим 30 человек, а затем по 19 работников каждый год.