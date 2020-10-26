На Ставрополье от коронавируса умер главный врач больницы

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В Ессентуках от коронавируса скончался главный врач городской больницы Дмитрий Катанов. Об этом сообщил мэр Александр Некристов.

Глава администрации выразил соболезнования родным умершего.

- Болезнь коварна, не щадит никого, забирает самых опытных и преданных делу профессионалов. Дмитрии Григорьевич стоял в первых рядах в борьбе с новои инфекциеи , организовал отделение помощи сложным больным с хроническими заболеваниями, нуждающимся в срочнои хирургическои помощи при осложнении коронавируснои инфекциеи . Он был хорошим руководителем, внимательным и отзывчивым, пользовался уважением у коллег и горожан. Нам будет не хватать его, - написал Некристов.

На момент смерти Катанову было 69 лет.

По данным на 26 октября, в Ессентуках выявили 597 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 518 пациентов, скончались - 14.