Трех бывших полицейских осудили за вымогательство на Ставрополье

На Ставрополье вынесли приговоры Евгению Зиме, Руслану Минину, Георгию Федичеву и их подельнику. Группу обвиняли в вымогательстве взяток, а бывшим полицейским вменяли ответственность статью "Превышение должностных полномочий". Об этом сообщает ФСБ России по Ставропольскому краю.

15 июля 2018 года сотрудники МВД задержали в селе Верхнерусское жителя Михайловска. При досмотре у него обнаружили вещество серого цвета. За свободу полицейские потребовали у мужчины взятку в 100 тысяч рублей. Посредником должен был выступить Мерзликин.

21 июля при получении взятки Мерзликина задержали. 6 августа против лейтенанта полиции Минина, старшего лейтенанта Федичева и капитана Зимы возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в значительном размере". А подельнику Мерзликину вменяли статью "Посредничество во взяточничестве".

11 февраля 2019 года против полицейских открыли уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Перед этим Федичев заключил досудебное соглашение со следствием. В результате старший лейтенант в декабре получил 5 лет 3 месяца условного срока и штраф в 400 тысяч рублей. Минину дали 10 лет строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей, а Зиме - 8 лет строгого режима и штраф в 400 тысяч рублей. А посреднику назначили 3,5 года условного срока.

Сотрудники пытались обжаловать решение в Краевом суде, но приговор оставили без изменений.