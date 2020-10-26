Мечети Кабардино-Балкарии попали под угрозу закрытия

В Кабардино-Балкарии из-за несоблюдения предписаний Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса могут закрыть мечети. Про угрозу повторного прекращения работы рассказали в Духовном управлении мусульман республики. В обращении к верующим администрация ДУМ КБР отметила, что молиться можно только на своем коврике, соблюдая социальную дистанцию. Жителей республике старше 65 лет и с хроническими заболеваниями просят вообще не посещать мечети. Если санитарно-эпидемиологические требования соблюдаться не будут, мечети снова закроют как весной. Подчеркнул зампредседателя духовного управления Алим Сижажев.