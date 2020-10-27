На Ставрополье нашли отца, который посадил за руль маленького сына

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В адрес Ставропольской Госавтоинспекции подписчики официальной станицы направили информацию с видео, на котором запечатлен факт управления транспортным средством маленьким ребенком.

На кадрах видно, как малыш сидит на руках водителя на водительском сидении, а иномарка движется по улицам одного из сел Шпаковского района. При этом оператор просит ребенка «Ты собаку не перекатай!».

По данному факту районный отдел ГИБДД провел проверку. Нашли водителя, передавшего право управления несовершеннолетнему.

Им оказался отец мальчика. Видео снимала мама, которая и опубликовала его на своей странице в Инстаграме.

30-летнего родителя вызвали в отдел ГИБДД, где он дал объяснение. Мужчина признался, что не осознавал опасность, когда «дал порулить» своему 10-летнему сыну.

Привлекать к ответственности на этот раз отца не будут, так как срок давности по нарушению истек. Однако, его предупредили, что за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему права водительских прав, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.