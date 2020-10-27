Власти Ставрополья сказали, когда ждать новый спад коронавируса

Владимир Владимиров и министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников сказали, когда в крае будет новый спад коронавируса. Прогноз они озвучили в социальных сетях.

- Коронавирус вошел в свой эпидемиологический подъем. Уверен, что к концу января или началу февраля будем наблюдать спад. Делаем все, чтобы обеспечить население необходимыми препаратами. Развертываем дополнительные койки, снабжаем их кислородом. Уверен, что мы справимся, - сказал Колесников.

Губернатор Ставрополья поблагодарил местных жителей за соблюдение масочного режима. Он отметил предпринимателей, которые не обслуживают нарушителей, и попросил всех надевать средства индивидуальной защиты.

- Соблюдайте, пожалуйста, масочный режим, берегите себя. Так мы не только спасём себя, но и позволим врачам работать не в «боевых» условиях - в день в одну больницу приезжает по 30–40 скорых. Это очень тяжело для сотрудников, - обратился к населению Ставрополья Владимиров.