Губернатор Ставрополья продлил осенние каникулы в крае из-за коронавируса

Тестирование на COVID-19 также проведут для воспитателей детсадов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавируса.

В очередной раз обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в образовательной сфере Ставрополья.

Владимир Владимиров подчеркнул, что среди учащихся и преподавателей образовательных учреждений есть случаи заболевания коронавирусом. Для устранения связанных с этим рисков он поручил продлить осенние каникулы.

– Предлагаю принять решение и выдержать в школах края «эпидемиологическую паузу» в четырнадцать дней. Для этого - увеличить осенние каникулы на одну неделю, то есть не по 9-ое, а по 16-е ноября, – заявил он.

Губернатор также поручил краевым министерствам образования и здравоохранения провести перед началом новой учебной четверти тестирование школьных учителей на коронавирусную инфекцию.

Далее тестирование на COVID-19 также проведут для воспитателей детсадов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

В период, когда учебный процесс в школах будет приостановлен, глава края поручил проверить работу оборудования, которое должно обеспечивать выполнение противоэпидемических мероприятий, включая термометрию и обеззараживание воздуха.

Владимир Владимиров подчеркнул, что дополнительной профилактической мерой сдерживания распространения инфекции в школах должна стать вакцинация против коронавируса для педагогов.

По словам главы края, такую возможность в первую очередь должны получить учителя школ, расположенных в территориях, где регистрируются более высокие темпы распространения заболевания.

Напомним, что до конца этого года на Ставрополье ожидается поступление 1213 комплектов вакцины от COVID-19. Решением главы региона их распределят по медицинским и учебным учреждениям края.

На сегодняшний день от коронавируса скончались 411 пациентов. Еще три человека стали жертвами инфекции за сутки. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных коронавирусом в крае достигло 20508. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 187 человек. Среди них есть и дети.