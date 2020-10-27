В КБР автомобилист сбил пешеходов: трое детей попали в больницу

В КБР вечером 27 октября 28-летний житель Баксанского района за рулем «ВАЗ-217030» на большой скорости сбил 39-летнюю женщину и троих детей возрастом 8, 9 и 12 лет. ДТП произошло на улице Защитников в городе Баксан. В ГУ ГИБДД республики рассказали, что пешеходы внезапно выбежали на проезжую часть. И по факту произошедшего проводится проверка. В Минздраве Кабардино-Балкарии добавили, что их всех госпитализировали. И дети находятся в тяжелом состоянии: 8-летний и 9-летний мальчики в реанимации РКБ, за их жизни борются врачи, а 12-летний - в состоянии средней степени тяжести.