В Ставрополе на два рубля подорожает проезд

В Ставрополе объявили о подорожании проезда в общественном транспорте. Объявление об этом появилось в социальных сетях.

- Уважаемые пассажиры! Доводим до вашего сведения, что на основании Федерального закона №220 ["Об организации регулярных перевозок пассажиров или багажей"] от 13.07.2015 года ст. 3 п.1 пп. 18, с 28 октября 2020 года стоимость проезда в автобусах составит 25 рублей, - сказано в обращении.

В документе автор ссылается на термин из ФЗ "регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам". Пунктом выше стоит другой термин "регулярные перевозки по регулируемым тарифам", которые предполагает, что цену за проезд устанавливает местная власть. Получается, что повышение цен на проезд инициировали перевозчики, а не администрация.

"КП" ждет официального разъяснения ситуации от мэрии.