Рост стоимости проезда в Ставрополе обосновали ценой на топливо

В Ставрополе на 2 рубля поднимется стоимость проезда в общественном транспорте. Повышение начнет действовать с 5 ноября 2020 года, передает пресс-служба мэрии города.

По новым тарифам, поездка в автобусах обойдется в 23 рубля, а в маршрутках - в 25 рублей.

- Об этом городские перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, уведомили администрацию города накануне. Они вправе самостоятельно изменять стоимость проезда без участия муниципалитета и РТК. Таким правом их наделяет законодательство, - сказано в сообщении администрации.

Цену повысили из-за подорожания топлива, ремонта и обслуживания транспорта.

- За это время [с августа 2018 года, когда в последний раз менялась цена проезда - прим.ред.] произошел значительный рост стоимости всех видов топлива в среднем более чем на 15%, увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), повысились цены на подвижной состав, запчасти, электроэнергию и техобслуживание и страховку, - поясняется

Цена льготного проездного тоже выросла до 660 рублей в месяц.