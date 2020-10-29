Трое больных коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки

Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус на Ставрополье, вновь увеличилось. Так, за прошедшие сутки сняли с медицинского наблюдения 246 человек. Всего за весь период с заболеванием справились уже 15561 пациент.

Общее количество сделанных исследований на COVID-19 составляет с весны уже более 719 тысяч.

Выявляются новые факты заражения, включая те, что протекают без выраженных симптомов. Все заболевшие берутся на медконтроль, им оказывается помощь. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

За сутки диагноз подтвердился у 192 жителей региона. От инфекции скончались еще три пациента.

Всего жертвами болезни стали 418 жителей края. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 20890.

-Коронавирус — это реальность, в которой нам теперь приходится жить. С этим нужно считаться. Стараться делать всё, чтобы защитить здоровье от этой угрозы. И лучший способ предотвратить заражение – профилактика. Об этом важно помнить. Все время. Берегите себя и своих близких, - обратился губернатор Ставрополья к землякам.